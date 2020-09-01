Белорусская оппозиция создаст политическую партию «Вместе»

Член президиума Координационного совета белорусской
оппозиции Мария Колесникова сообщила о создании новой политической партии «Вместе»,
которая юридически оформить общественное движение.
«Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико
сегодня объявляем о создании политической партии "Вместе".
<...> В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию. Мы
объединимся и будем еще сильнее», — приводит ТАСС заявление активистки.
По ее словам, «формируется новое, сознательное и
ответственное белорусское общество». «Перед нами появляются новые вызовы и
запросы, и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и
социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти.
Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя
ответственность и строить вместе новую Беларусь», — заявила Колесникова.
Член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что совет необходимо юридически зарегистрировать как общественное движение, чтобы избежать обвинений в «нелегитимности» структуры.
Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов.