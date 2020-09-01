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Белорусская оппозиция создаст политическую партию «Вместе»

Источник:
ТАСС
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Фото: Юрый Камісараў / CC BY-SA 4.0

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова сообщила о создании новой политической партии «Вместе», которая юридически оформить общественное движение.   

«Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии "Вместе". <...> В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию. Мы объединимся и будем еще сильнее», — приводит ТАСС заявление активистки.

По ее словам, «формируется новое, сознательное и ответственное белорусское общество». «Перед нами появляются новые вызовы и запросы, и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти. Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь», — заявила Колесникова.

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Член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что совет необходимо юридически зарегистрировать как общественное движение, чтобы избежать обвинений в «нелегитимности» структуры.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,10% голосов.

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