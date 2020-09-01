«Газпром» по решению суда выплатил Польше 100 млрд рублей

«Газпром» перечислил польской энергетической компании PGNiG 100 миллиардов рублей по решению Стокгольмского арбитража, сообщил начальник финансово-экономического департамента компании Александр Иванников.

«"Газпром экспорт" осуществил выплату польской компании PGNiG 100 миллила рублей в соответствии с решением Стокгольмского арбитража», — приводит ТАСС слова Иванникова. Он отметил, что выплата не нанесет ущерба позициям компании, решение арбитража будет обжаловаться в суде.

Контракт на поставки в Польшу газа в год был подписан в 1996 году и рассчитан до 2022 года с возможностью продления. В 2012 году «Газпром» и PGNiG подписали дополнительное соглашение, предусматривающее снижение цены на российский газ более чем на 10%. Но позднее Варшава, по информации РБК, заявила, что будет добиваться дальнейшей скидки на российский газ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Составлен рейтинг самых дорогих российских брендов

В 2015 году PGNiG инициировала судебное разбирательство против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже. Иск был подан в феврале 2016 года. В итоге арбитраж признал, что цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка. Свое решение он вынес 30 марта 2020 года.

В конце мая 2020 года «Газпром» и «Газпром экспорт» подали в суд апелляцию на решение трибунала.