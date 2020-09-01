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Путин поднял зарплаты чиновникам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин подписал указы о повышении денежного вознаграждения лиц, занимающих государственные должности РФ, а также председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генерального прокурора России Игоря Краснова на 3%.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В том же документе указано, что зарплата заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева также увеличена на 3%. Президент повысил также денежное вознаграждение дипломатам и отдельным руководителям федеральных органов власти.

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Другими указами Путин повысил зарплаты председателя СК РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора РФ Игоря Краснова также на 3%.

Доход Александра Бастрыкина в 2019 году составил 12,4 миллиона рублей, приводит ТАСС данные Следственного комитета России. Доход генпрокурора РФ Игоря Краснова за 2019 год составил 4,9 миллиона рублей, следует из опубликованных Генеральной прокуратурой сведений.

Указы вступают в силу с 31 августа 2020 года.

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