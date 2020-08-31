Россию удивил «пропущенный» звонок Путина Трампу

Якобы «пропущенный» звонок президента России Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу в реальности вряд ли был возможен, так как подобные мероприятия согласовываются заранее, заявил председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

«Эти звонки идут, естественно, не напрямую. О них заблаговременно договариваются через помощников, и помощники кладут на стол главе государства расписание, в котором, в том числе, значатся и телефонные разговоры. Физически невозможно пропустить звонок. Один президент другому никогда не набирает сам», — цитирует дипломата РИА Новости.

Абсурдность сообщений западных СМИ о «пропущенном» вызове ранее удивила Кремль — пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также указал, что звонки глав государств не происходят без заблаговременного согласования.

Ранее бывший глава администрации при бывшем премьер-министре Великобритании Терезе Мэй Ник Тимоти рассказал, что в 2017 году Трамп накричал на своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, когда узнал, что пропустил звонок от Путина.

По словам Тимоти, он лично был свидетелем инцидента, который произошел на обеде с британской делегацией в Белом доме. Однако некоторые эксперты отметили, что такая информация может быть фейком.