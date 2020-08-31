Депозитам россиян предсказали отрицательную зону

Решение ЦБ РФ резко снизить уровень процентных ставок ударит по вкладчикам российских банков, реальные процентные ставки по депозитам физлиц до конца года перейдут в отрицательную зону, говорится в аналитическом обзоре Ассоциации банков России.

Уже сейчас в крупнейших банках доходность рублевых депозитов едва покрывает инфляцию, которую Росстат оценивает в 3,4%, отмечается в документе. Так, Сбербанк 17 августа снизил ставки, теперь вклад «Сохраняй» приносит максимум 3,56% годовых, а «Пополняй» — 3,09%.

Райффайзенбанк снизил ставки по всем рублевым вкладам 21 августа, теперь максимум, который предлагается — 2,98%. На конец августа средняя максимальная ставка в банках из топ-10 — 4,45%, тогда как в декабре этот показатель составлял 6,13%.

Отрицательная доходность депозитов может привести к тому, что граждане начнут терять сбережения. Уже сейчас каждый третий вкладчик планирует забрать деньги из банка, если тенденция на снижение ставок продолжится.

Почти каждый второй россиянин намерен потратить сбережения на покупку валюты, а 18% рассматривают вариант перевести рублевые депозиты в ценные бумаги, драгметаллы и недвижимость.

На 1 августа 2020 года объем рублей у физических лиц в банках составляет 25,534 триллиона рублей. Эксперты прогнозируют, что снижение ключевой ставки продолжится — в интервале от 3,5 до 4%.