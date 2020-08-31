Страны Прибалтики объявили Лукашенко персоной нон грата

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в список людей, въезд которым запрещен в Латвию, Эстонию и Литву. Кроме белорусского лидера, под санкции прибалтийских государств также попали 29 высокопоставленных граждан Белоруссии.

«Эти лица своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Латвии.

В частности, в список попали руководители администрации президента Белоруссии, Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Комитета государственной безопасности, Следственного комитета, Совета безопасности, Комитета государственного контроля.

Вторым номером в списке после президента Белоруссии стал его старший сын Виктор Лукашенко, который занимает пост помощника президента по национальной безопасности и является членом Совета безопасности Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать результаты голосования, в стране уже почти месяц продолжаются массовые протесты.