Россиян проверили на иммунитет к коронавирусу

Самая стойкая защитная реакция на коронавирус сформировалась у российских дошкольников и учеников младших и средних классов в возрасте до 13 лет, свидетельствуют результаты исследования популяционного иммунитета к инфекции, опубликованные на сайте Роспотребнадзора.

Согласно полученным данным, в 11 регионах страны антитела к вирусу обнаружили более чем у 20% местных жителей. Показатели среди возрастных групп 1-6 лет и 7-13 лет оказались самыми высокими, они примерно в 1,3—2,1 раза превосходят цифры среднего уровня популяционного иммунитета.

В профессиональной структуре населения самый высокий уровень популяционного иммунитета выявили среди работников здравоохранения и образования. Исследование проводилось в июне-августе в 26 регионах, в нем приняли участие почти 72 тысячи человек.

Второй этап начнется в понедельник, 31 августа. Сначала исследования проведут в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тюменской области и Хабаровском крае, в дальнейшем иммунитет изучат и в других субъектах.