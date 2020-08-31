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Помощник Путина констатировал скачок российской экономики

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия уже вошла в пятерку крупнейших экономик мира, заявил помощника президента России Владимира Путина и экс-министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов».

Чиновник ответил на вопрос, почему цель войти в топ-5 мировых экономик пропала из новых национальных целей, продленных Путиным до 2030 года. Орешкин подчеркнул, что фактически поставленная цель уже выполнена.

«Россия не отказывалась от цели войти в пятерку экономик. Если вы откроете последний прогноз МВФ на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень», — сказал он.

По его словам, исторический взлет российской экономики в мировом рейтинге обеспечил пандемический кризис, в ходе которого ВВП развитых стран существенно просел. В результате Россия вошла в топ-5 на два года раньше, чем планировалось.

Согласно рейтингу Международного валютного фонда, Россия находится на шестом месте крупнейших экономик мира, отставая от Германии. При этом немецкая экономика в апреле-июне сократилась на более чем 10%, что стало самым сильным падением за последние полвека.

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