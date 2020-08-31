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Россия протестировала систему онлайн-голосования

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Специалисты Центризбиркома России 31 августа провели первое открытое тестирование онлайн-голосования, в нем участвовали жители Курской и Ярославской областей.

Председатель ЦИК Элла Памфилова по итогам тестирования заявила, что система дистанционного электронного голосования пока не готова к использованию в масштабах всей страны. По ее словам, продолжается отработка замечаний к системе, передает РИА Новости.

Памфилова напомнила, что сбои происходят при любом виде голосования. В качестве примера она привела ситуации, когда на участках для голосования отключают свет. Кроме этого, предстоит объяснить россиянам нюансы электронного голосования.

«Переводить технические нормы и показывать, почему это надежно, с одной стороны, а с другой обеспечивает тайну голосования»,— перечислила предстоящие перед ведомством задачи глава Центризбиркома.

Ранее ЦИК анонсировал проведение онлайн-голосования на довыборах депутатов Госдумы по одномандатным округам, которые пройдут 11-13 сентября. Пока удаленное голосование сделают доступным только для жителей Курской и Ярославской области.

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