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Ефремов озвучил свое последнее желание

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mihailefremov, vk.com/mihailefremov

Обвиняемый в смертельном актер ДТП Михаил Ефремов в ходе заседания в Пресненском суде Москвы озвучил свое последнее желание — сделать экспертизу в автомобиле, чтобы подтвердить или опровергнуть нахождение артиста во время аварии на пассажирском сидении.

«Выполните мое последнее желание, сделайте экспертизу в машине», — цитирует актера ТАСС. Защитники Ефремова отметили, что артист готов признать вину, если исследование докажет, что он был за рулем.

Речь идет о биологической экспертизе лобового стекла его машины. При этом обвинение отметило, что с момента аварии прошло много времени, и биологические следы могли не сохраниться. Судья в результате отклонила ходатайство об экспертизе.

По версии защиты Ефремова, актер перед поворотом на Садовое кольцо заметил кого-то на тротуаре, остановился, вышел из машины, уступил руль неизвестному знакомому, а сам пересел на пассажирское сиденье. Сразу после этого произошло ДТП.

Авария с участием автомобиля Михаила Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы, джип актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, в котором ехал Сергей Захаров. Через некоторое время Захаров скончался в больнице. Ефремов отказался признать свою вину.

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