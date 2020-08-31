Ефремов озвучил свое последнее желание

Обвиняемый в смертельном актер ДТП Михаил Ефремов в ходе заседания в Пресненском суде Москвы озвучил свое последнее желание — сделать экспертизу в автомобиле, чтобы подтвердить или опровергнуть нахождение артиста во время аварии на пассажирском сидении.

«Выполните мое последнее желание, сделайте экспертизу в машине», — цитирует актера ТАСС. Защитники Ефремова отметили, что артист готов признать вину, если исследование докажет, что он был за рулем.

Речь идет о биологической экспертизе лобового стекла его машины. При этом обвинение отметило, что с момента аварии прошло много времени, и биологические следы могли не сохраниться. Судья в результате отклонила ходатайство об экспертизе.

По версии защиты Ефремова, актер перед поворотом на Садовое кольцо заметил кого-то на тротуаре, остановился, вышел из машины, уступил руль неизвестному знакомому, а сам пересел на пассажирское сиденье. Сразу после этого произошло ДТП.

Авария с участием автомобиля Михаила Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы, джип актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, в котором ехал Сергей Захаров. Через некоторое время Захаров скончался в больнице. Ефремов отказался признать свою вину.