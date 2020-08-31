Обнаружен гигантский радиомост между галактиками

Низкочастотный радиомост длиной 6,5 миллиона световых лет обнаружила международная команда астрономов. Огромное образование соединяет два скопления галактик.

Кластер получил общее название Abell 1758, он находится на расстоянии около трех миллиардов световых лет от Земли. В кластере сразу четыре галактики готовятся к слиянию, образовав исполинские пары, пишет Science Alert.

Так, пара галактик в северном сегменте кластера уже прошли друг от друга на минимальном расстоянии друг от друга около 300-400 миллионов лет назад и сейчас удаляются. Однако в будущем она снова сблизятся и сольются в одну.

Что касается южной пары, то они сближаются впервые. Радиомост создается за счет ускорения электронов в процессе слияния. Он был обнаружен при помощи радиотелескопа LOFAR, который состоит из 25 тысяч антенн.

Специалисты зафиксировали постоянное радиоизлучение на частоте 140 мегагерц, занимающее пространство между двумя звездными скоплениями. Скорее всего, излучение подтверждает наличие огромного магнитного поля, соединяющего два кластера.

Такое поле действует как ускоритель частиц, попавшие в зону гравитации электроны должны ускоряться вдоль него до релятивистских скоростей, создавать синхротронное излучение. Именно данное излучение создает гигантский радиомост.