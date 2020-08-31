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Определены самые грязные места в машине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сенсорный экран мультимедийной системы в автомобиле оказался почти в четыре раза грязнее, чем сиденье унитаза, к такому выводу пришла британская компания Compare the Market после исследования.

Специалисты взяли мазки из салона десяти машин — от семейных авто до рабочих фургонов, приводит The Drive исследование. Пробы сняли с рычага КПП, подрулевых переключателей, руля, ремня безопасности водителя и сиденья, салонной ручки двери, лобового стекла, центрального экрана, зеркала заднего вида и других поверхностей. Также мазок взяли с сиденья унитаза в офисном здании, чтобы сравнить количество бактерий.

Выяснилось, что самая грязная зона в автомобиле — это экран мультимедийной системы. Он оказался на 371% грязнее, чем сиденье офисного унитаза. На втором месте — рычаг КПП (на 331% грязнее). Третье место заняли подрулевые переключатели, следом расположились руль и «ручник».

Согласно результатам теста, салон семейной машины может быть в два раза грязнее, чем у рабочего фургона. Так, покрытый пылью от гипсокартона пикап Ford F-150 был чище кроссовера от Lexus с установленными сзади двумя детскими креслами.

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Топ комментариев

Disobedient

Лицемеры кто бы говорил. В Белоруссии в спину ни кого не расстреливали как в сша.

Удавиков

Про жёлтые жилеты во Франции ни слова, демократия - мать её за ногу.

Alhazred

Ты думаешь, что нефть закупали только при Трампе? Ты еще более наивен чем Максимка)))

Alhazred

Ну вот тут два видео... разгон протестующих в США и в Минске... Ребята в Минске жестко конечно действуют,...

liverpool73

Может быть небезопасно, но как раз таки профессионально. Чтоб американские летчики обделались.