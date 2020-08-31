Определены самые грязные места в машине

Сенсорный экран мультимедийной системы в автомобиле оказался почти в четыре раза грязнее, чем сиденье унитаза, к такому выводу пришла британская компания Compare the Market после исследования.

Специалисты взяли мазки из салона десяти машин — от семейных авто до рабочих фургонов, приводит The Drive исследование. Пробы сняли с рычага КПП, подрулевых переключателей, руля, ремня безопасности водителя и сиденья, салонной ручки двери, лобового стекла, центрального экрана, зеркала заднего вида и других поверхностей. Также мазок взяли с сиденья унитаза в офисном здании, чтобы сравнить количество бактерий.

Выяснилось, что самая грязная зона в автомобиле — это экран мультимедийной системы. Он оказался на 371% грязнее, чем сиденье офисного унитаза. На втором месте — рычаг КПП (на 331% грязнее). Третье место заняли подрулевые переключатели, следом расположились руль и «ручник».

Согласно результатам теста, салон семейной машины может быть в два раза грязнее, чем у рабочего фургона. Так, покрытый пылью от гипсокартона пикап Ford F-150 был чище кроссовера от Lexus с установленными сзади двумя детскими креслами.