Зрителям показали первые кадры «Противостояния» по Кингу

Опубликован первый тизер предстоящего 10-серийного сериала «Противостояние» по роману Стивена Кинге о глобальной эпидемии супергриппа, уничтожившей почти все человечество.

В кадрах можно увидеть главных героев, включая двух лидеров противоборствующих сторон – матушку Абигейл, представляющую «сторону света» и Темного человека или Рэндалла Флэгга – воплощение зла. Тизер длится ровно 30 секунд.

Режиссером и сценаристом всех эпизодов выступил Джош Бун, работавший над такими проектами, как «Виноваты звезды» и уже объявленными провальными «Новыми мутантами».

Премьера назначена на 17 декабря, ожидается, что каждую неделю будет появляться новая серия. Специально для сериала Кинг написал финал, выходящий за рамки 800-страничной книги, вышедшей в 1978 году. Ранее он назвал символичным факт, что шоу о мировой пандемии выходит в тот же год, когда пандемия разразилась в реальном мире.

Главные герои истории — это люди, обладающие иммунитетом к вирусу, от которого нет вакцины и лекарств. В США вирус прозвали Капитан Скороход. Выжившие разделились на два лагеря — одни остались верны идеалам прошлого, другие выбрали путь насилия и разрушения.

Со всей страны они стекаются в два места. Первые к 108-летней Матушке Абигейл (Вупи Голдберг), которая живет в Небраске в домике, стоящем среди кукурузного поля. Они также расчищают городок Боулдер в Колорадо, чтобы обосноваться там.

Вторые решили примкнуть к Темному человеку, известному также как Рэндалл Флэгг (Александр Скарсгард). Своей базой они выбирают Лос-Анджелес. Каждому участнику событий снятся практически одинаковые сны, в которых они видят либо старушку, либо Темного человека. Это своего рода маяки, которые собирают выживших со всей страны.