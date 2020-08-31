НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Уходящий в отставку Абэ и Путин обсудили мирный договор

Источник:
Sibnet.ru
238 3
Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора подтвердили намерение провести переговоры касательно заключения мирного договора между двумя странами, сообщает пресс-служба Кремля.

Абэ и Путин «подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона», сказано в сообщении.

В Кремле отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, и он был связан, в том числе, с решением Абэ уйти в отставку.

Абэ объявил о решении покинуть свой пост 28 августа. Он это объяснил ухудшением состояния здоровья. У политика хроническое заболевание — язвенный колит.

В день отставки Абэ заявил, что сожалеет о том, что за время работы своего правительства не успел заключить мирный договор с Россией. «Я ухожу, не достигнув этих целей», — сказал он.

Еще по теме
Штаб Тихановской обратится к Совету безопасности ООН
Украинцам предрекли катастрофу страшнее Чернобыля
Лукашенко отметил день рождения с автоматом в руках
Лукашенко встретится с Путиным в Москве
смотреть все
Политика #Мир #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Уходящий в отставку Абэ и Путин обсудили мирный договор
•
Штаб Тихановской обратится к Совету безопасности ООН
•
Аналитик оценил вероятность обвала рубля и укрепления доллара
•
Определены самые грязные места в машине
Подробности
•
Трогать можно: танки и ракеты показали под Новосибирском
•
800-я «Пятерочка» открылась в Сибири
•
Как вернуть страховку по выплаченному досрочно кредиту?
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Первый в мире восстановленный Ла-5 отправят из Новосибирска
Сибирь 31.08.2020 17:32
Новосибирского врача осудили за смерть женщины на операционном столе
Сибирь 31.08.2020 15:40
Глава кузбасского города вылечился от коронавируса
Сибирь 31.08.2020 15:37
Красноярцу грозит суд за семь осетров
Сибирь 31.08.2020 15:10
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
20369
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США
4091
Игру Wasteland 3 взломали в день релиза
3842
Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя
3324
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Уходящий в отставку Абэ и Путин обсудили мирный договор
•
Штаб Тихановской обратится к Совету безопасности ООН
•
Аналитик оценил вероятность обвала рубля и укрепления доллара
•
Определены самые грязные места в машине
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США
50
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
49
Власти ЕС сравнили СССР с нацистской Германией
37
Полиция рассказала о поисках яда на маршруте Навального
30
Путин согласился направить силовиков в Белоруссию
28