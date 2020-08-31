Уходящий в отставку Абэ и Путин обсудили мирный договор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонного разговора подтвердили намерение провести переговоры касательно заключения мирного договора между двумя странами, сообщает пресс-служба Кремля.

Абэ и Путин «подчеркнули важность продолжения усилий по укреплению добрососедства между Россией и Японией в интересах народов двух стран, безопасности и стабильности всего Азиатско-Тихоокеанского региона», сказано в сообщении.

В Кремле отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, и он был связан, в том числе, с решением Абэ уйти в отставку.

Абэ объявил о решении покинуть свой пост 28 августа. Он это объяснил ухудшением состояния здоровья. У политика хроническое заболевание — язвенный колит.

В день отставки Абэ заявил, что сожалеет о том, что за время работы своего правительства не успел заключить мирный договор с Россией. «Я ухожу, не достигнув этих целей», — сказал он.