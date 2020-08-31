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Первый в мире восстановленный Ла-5 отправят из Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НГТУ

Первый в мире восстановленный самолет Ла-5 отправят из Новосибирска в Верхнюю Пышму в музей, сообщила пресс-служба НГТУ.

Уникальность Ла-5 в том, что это единственный массовый цельнодеревянный истребитель Второй мировой войны — он состоит из дерева на 80%. Во время войны Советский Союз испытывал большие проблемы с производством алюминия, который тогда уже широко применялся в авиастроении.

Деревянные детали самолета не могли сохраниться спустя 75 лет после войны. Чтобы восстановить самолет, инженерами лаборатории НГТУ заново выклеен фюзеляж из березового шпона. Это очень кропотливая работа: чтобы самолет имел оригинальную прочность, нужно выклеить до шести слоев шпона. Технология выклеивания похожа на работу над папье-маше. Работа над восстановлением самолета заняла 16 месяцев.

Фото: © пресс-служба НГТУ

Попытки восстанавливать Ла-5 предпринимались и ранее, однако никому пока не удавалось создать точную копию самолета. Истребитель передадут в музей военной техники города Верхняя Пышма Свердловского области — крупнейший в России музей боевой авиации.

На фронте он начал использоваться в 1942 году, впервые появился в небе в битве за Сталинград, массово использовался на Курской дуге. Именно там на Ла-5 одержал свою первую воздушную победу знаменитый советский ас Иван Кожедуб. На Ла-5 также летал легендарный советский безногий летчик Алексей Маресьев, прототип главного героя культового советского романа «Повесть о настоящем человеке».

Фото: © пресс-служба НГТУ

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