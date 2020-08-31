Первый в мире восстановленный Ла-5 отправят из Новосибирска

Первый в мире восстановленный самолет Ла-5 отправят из Новосибирска в Верхнюю Пышму в музей, сообщила пресс-служба НГТУ.
Уникальность Ла-5 в том, что это единственный массовый цельнодеревянный истребитель Второй мировой войны — он состоит из дерева на 80%. Во время войны Советский Союз испытывал большие проблемы с производством алюминия, который тогда уже широко применялся в авиастроении.
Деревянные детали самолета не могли сохраниться спустя 75
лет после войны. Чтобы восстановить самолет, инженерами лаборатории НГТУ заново
выклеен фюзеляж из березового шпона. Это очень кропотливая работа: чтобы
самолет имел оригинальную прочность, нужно выклеить до шести слоев шпона. Технология
выклеивания похожа на работу над папье-маше. Работа над восстановлением
самолета заняла 16 месяцев.
Попытки восстанавливать Ла-5 предпринимались и ранее, однако никому пока не
удавалось создать точную копию самолета. Истребитель передадут в музей военной
техники города Верхняя Пышма Свердловского области — крупнейший в России музей
боевой авиации.
На фронте он начал использоваться в 1942 году, впервые появился в небе в битве за Сталинград, массово использовался на Курской дуге. Именно там на Ла-5 одержал свою первую воздушную победу знаменитый советский ас Иван Кожедуб. На Ла-5 также летал легендарный советский безногий летчик Алексей Маресьев, прототип главного героя культового советского романа «Повесть о настоящем человеке».