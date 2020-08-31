Штаб Тихановской обратится к Совету безопасности ООН

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, ставшая лидером белорусской оппозиции, обратится к Совету Безопасности ООН 4 сентября. Она для этого уже получила приглашение от одного из членов Совбеза — Эстонии.

Тихановская обратится к Совбезу ООН по видеосвязи и сделает это по приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.

«Международное общество обязано уважать права белорусского народа и защищать тех, кто нуждается в защите, от возможных угроз и незаконного преследования», — приводит Reuters слова Тихоновской.

Ранее она сама заявляла, что попросила главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу поднять вопрос об угрозах в адрес членов координационного совета оппозиции перед Совбезом ООН.

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9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получивший 80,1% голосов. Светлана Тихановская, которая, по официальным данным ЦИК, заняла на выборах второе место, набрав 10,12% голосов.

Сразу после подведения итогов в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни сопровождались столкновениями с сотрудниками органов правопорядка. Тихановская не признала результаты выборов. Она инициировала создание Координационного совета, задачей которого должно стать обеспечение передачи власти.