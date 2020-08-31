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Российские Сухопутные войска вооружат «Птицеловом»

Источник:
«Известия»
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Фото: © АО "КБточмаш им. А. Э. Нудельмана"

Ранее сообщалось, что «Птицелов» поступит на вооружение только Воздушно-десантных войск. Десантный вариант разрабатывается на шасси боевой машины десанта БМД-4М, что позволит сбрасывать его с парашютом.

Но в настоящее время принято принципиальное решение доработать ЗРК под нужды «сухопутчиков». Причем в наземной версии комплекс может получить более дальнобойные ракеты, чем в десантируемой, сообщил «Известиям» источник в оборонно-промышленном комплексе.

Выйти на испытания ЗРК должен через два года. В войсках новинка, установленная на шасси БМП-3, сменит устаревшие комплексы советской эры и будет защищать технику и личный состав на поле боя и на марше от современных дронов и высокоточного оружия.

Согласно графику испытаний завершить опытно-конструкторскую работу по разработке сухопутного «Птицелова» и его испытания также планируется к концу 2022 года. Разработка двух разных шасси для него ведется параллельно.

Комплекс оснастят круглосуточной всепогодной оптико-локационной станцией кругового обзора. С ней «Птицелов» сможет обнаруживать цели, не выдавая свое положение излучением радара. Такой же способ обнаружения использует ЗРК «Стрела-10», для замены которого предназначен новый комплекс. Ключевым отличием станет наведение более совершенных и мощных ракет при помощи лазерного канала управления.

Сейчас на вооружении Сухопутных войск имеются разнообразные комплексы малой дальности, в том числе пушечные «Шилки», ракетно-пушечные «Тунгуски», ракетные «Оса», «Стрела-10», «Тор». В перспективе многие из них могут быть заменены на новый единый комплекс «Птицелов».

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