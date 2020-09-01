Фильм дня: «Класс»

Сюжет фильма «Класс» был навеян реальными событиями в американской школе «Колумбайн» 20 апреля 1999 года, когда два подростка застрелили в своей школе 13 человек.

Эстония, 2007 год, режиссер Ильмар Рааг, 16+

В главных ролях: Валло Кирс и Пярт Уусберг

Слоган: «Я не умру вам назло…»

Действие фильма разворачивается в выпускном классе обычной эстонской школы. Парень по имени Йозеп постоянно терпит насмешки и издевательства со стороны одноклассников.

Никогда не отвечая на выпады, он провоцирует их заходить в глупых «шутках» все дальше и дальше. В какой-то момент за него заступается один из бывших насмешников — Каспар. В классе начинается противостояние, которое постепенно накаляется, приближая неминуемую развязку.

Ильмар Рааг отмечал, что сцена на пляже не входила в первоначальный сценарий фильма и была дописана после обсуждения сценария с актерами, которые согласились с тем, что публичное сексуальное насилие может быть поводом к последующей мести.

После сцены на пляже шла еще одна, которую вырезали. В ней разворачивается диалог между Йозепом и Каспаром, где они решают отомстить одноклассникам. Сцену вырезали из-за того, что она заранее раскрывает финал.



«Класс» показывает жестокость подростков, доведенную до критического предела. Эстонским школьникам этот фильм рекомендовали к просмотру, если весь класс с учителем приходил на сеанс, им делали большую скидку.