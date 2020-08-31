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Новосибирского врача осудили за смерть женщины на операционном столе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ленинский районный суд признал хирурга новосибирской больницы №34 Андрея Титова виновным в смерти пациентки на операции, сообщается на сайте учреждения.

Мужчина обратилась к силовикам с  заявлением, что его супруга погибла из-за неосторожности врачей в больнице № 34. Муж женщины рассказал, что осенью 2018 года его жена внезапно почувствовала боли в животе. Скорая помощь увезла ее в больницу с подозрением на аппендицит. Врачи назначили ей лапароскопическую диагностику.

«Хирург Андрей Титов в результате допущенной ошибки повредил пациентке инструментом брюшную аорту, вследствие чего началась кровопотеря, из-за которой наступила смерть потерпевшей», — говорится в сообщении.

Суд назначил врачу наказание в виде ограничения свободы на срок два года, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок два года. Приговор в законную силу не вступил.

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