Новосибирского врача осудили за смерть женщины на операционном столе

Ленинский районный суд признал хирурга новосибирской больницы №34 Андрея Титова виновным в смерти пациентки на операции, сообщается на сайте учреждения.

Мужчина обратилась к силовикам с заявлением, что его супруга погибла из-за неосторожности врачей в больнице № 34. Муж женщины рассказал, что осенью 2018 года его жена внезапно почувствовала боли в животе. Скорая помощь увезла ее в больницу с подозрением на аппендицит. Врачи назначили ей лапароскопическую диагностику.

«Хирург Андрей Титов в результате допущенной ошибки повредил пациентке инструментом брюшную аорту, вследствие чего началась кровопотеря, из-за которой наступила смерть потерпевшей», — говорится в сообщении.

Суд назначил врачу наказание в виде ограничения свободы на срок два года, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок два года. Приговор в законную силу не вступил.