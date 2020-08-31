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Глава кузбасского города вылечился от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/a.v.kurnosov

Глава кемеровского города Белово Алексей Курносов, заболевший коронавирусом в начале августа, выздоровел и вернулся к работе, сообщил чиновник в социальных сетях.

«Я выздоровел, прошел все необходимое лечение, уже дважды сдал анализ на наличие коронавирусной инфекцией. Анализы отрицательные. На этой неделе приступил к исполнению своих обязанностей», — написал Курносов.

Градоначальник рассказал, что подхватил коронавирус в начале месяца. По его словам, он не уберегся от инфекции, поскольку на «улице не всегда был в маске». «Теперь я точно знаю, что коронавирус — не выдумка и не искусственно созданный ажиотаж», — отмечал он.

По данным оперштаба, на утро понедельника в регионе выявлено 6 527 случаев заражения COVID-19, из них 90 за минувшие сутки, 4 375 человек выздоровели, 48 — скончались.

Тема: Распространение коронавируса
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