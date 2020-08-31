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Красноярцу грозит суд за семь осетров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Motokoka / CC BY-SA 4.0

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном вылове на Таймыре в Красноярском крае сибирских осетров, занесенных в Красную книгу, сообщает ГУ МВД по региону.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Нива» под управлением жителя Норильска. В багажнике лежали семь осетров.

Как выяснили сотрудники органов внутренних дел, к незаконному вылову причастен 53-летний житель поселка Воронцово. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Он рассказал полицейским, что рыбу выловил в реке Енисей недалеко от Дудинки с помощью сети, после чего попросил своего знакомого перевезти ее.

Изъятая рыба также была направлена на экспертизу. Исследование показало, что это она относится к виду «осетр сибирский» и внесена в Перечень особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Сумма ущерба составила более 1,1 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

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