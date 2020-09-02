Фильм дня: «Черный клановец»

Фильм «Черный клановец» основан на реальной истории чернокожего полицейского и его напарника еврейского происхождения, которые совершили профессиональный подвиг, внедрившись в организацию Ку-клукс-клан.

США, 2018 год, режиссер Спайк Ли, 18+

В главной роли: Джон Дэвид Вашингтон и Адам Драйвер

Слоган: «В сердце ненависти»

Действие фильма разворачивается в 70-е годы XX века. Чернокожий парень по имени Рон Сталворт устраивается на работу в архив полиции Колорадо-Спрингс. Не все встречают темнокожего полицейского радушно, но начальство относится к нему хорошо. Все меняется, когда Рон совершает неоднозначный поступок.

Полицейский звонит по телефону в местное отделение Ку-клукс-клана и говорит, что хочет вступить в ряды этой нелегальной организации, после чего получает приглашение на собеседование.



Ку-клукс-клан — ультраправая террористическая организация в США, отстаивавшая такие идеи, как превосходство белых и белый национализм.

Туда же едет детектив-еврей Флип Циммерман, которому удалось убедить всех в своей ненависти к черным. Он становится членом клана, благодаря чему регулярно ломает планы ККК.

Актер Тофер Грейс заявил в одном из интервью, что играть Дэвида Дюка было очень тяжело. Чтобы как-то отвлечься и прийти в себя, он согласился перемонтировать кинотрилогию Питера Джексона «Хоббит» в один двухчасовой фильм.

Карина получила хорошие отзывы критиков, взяла «Оскар» за лучший адаптированный сценарий, также была номинирована на премию в категории лучший фильм. По окончании премьерного показа на Каннском кинофестивале режиссер Спайк Ли удостоился шестиминутной овации.