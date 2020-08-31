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800-я «Пятерочка» открылась в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» открыла 800-й магазин в Сибири, запустив с начала этого года 110 магазинов в новой концепции.

Юбилейной 800-й в Сибири «Пятёрочкой» стал магазин в Новосибирске по адресу ул. Галащука, 1а. Его торговая площадь более 780 квадратных метров, ассортимент насчитывает свыше 5,5 тысячи позиций. Основной фокус сделан на свежей продукции: категория fresh занимает около половины торгового зала, выкладка овощей и фруктов и часть продуктов с короткими сроками годности организована на обширной «фреш-арене».

Вместе с этим в новой «Пятёрочке» представлен большой выбор готовой продукции (food-to-go и ready-to-eat) — более 40 наименований, а также оборудована отдельная зона с кофе и свежевыжатым апельсиновым соком, где можно отдохнуть, перекусить и подзарядить гаджеты. Непосредственно в магазине работает собственная пекарня, благодаря которой линейка свежих хлебобулочных изделий достигает 45 позиций. 

Кроме того, гости могут приобрести свои любимые продукты местных производителей: «Лебедевка», «Новосибирская Птицефабрика», «Карачинский источник», «Приправыч», «Новосибирская Шоколадная Фабрика», «Пассим» и других. Доля продукции сибирских производителей в магазинах сети составляет 30%.

«Пятёрочка» в новой концепции более уютная и современная. В дизайне интерьера и экстерьера преобладает тёплая цветовая гамма, система освещения создаёт максимально комфортную и уютную атмосферу: в некоторых отделах, например, во фруктах и овощах используется направленный свет, а в кассовой зоне для создания уютной атмосферы — лампы рассеянного света.

Ультрасовременный формат торговли

Торговое пространство и навигация организованы для обеспечения максимального удобства с учётом основных потребностей гостей магазина и их покупательских миссий. Например, для совершения быстрой покупки свежей или готовой продукции не нужно обходить весь торговый зал — эти категории представлены рядом с входом.

В свою очередь товары, обычно закупаемые впрок, расположены по периметру торгового зала и скомпонованы по принципу смежности. В магазине также появилась «сезонная зона», где ассортимент обновляется раз в две недели в зависимости от времени года, ближайших праздников. Новая «Пятёрочка» оборудована четырьмя кассами самообслуживания, что повышает эффективность работы торговой точки.

«Восьмисотый магазин, как и другие "Пятёрочки", можно смело назвать примером ультрасовременного формата торговли, где удовлетворяются все потребности клиента – от свежесваренного кофе с хрустящей булочкой до мясных охлажденных изделий от местных товаропроизводтелей. В нашем регионе 22,6 тысячи предприятий розничной торговли, и мы рады, что наши жители имеют возможность приобрести товары недалеко от дома в таких комфортных условиях. За это в том числе благодарим руководство торговой сети. Желаем вдохновения в работе и благодарных покупателей», отметил на открытии министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

«С августа 2016 года мы начали развивать в Сибири услуги современной торговли, открыв первые в Новосибирске "Пятёрочки". Всего за четыре года мы смогли охватить Омскую, Томскую, Кемеровскую области, Алтайский и Красноярский края, а также республики Алтай и Хакасию. В 2019 году мы запустили крупный распределительный центр "Толмачёво" площадью 38,5 тысячи квадратных метров, мощность которого позволяет обрабатывать 5 тысяч тонн груза в сутки. Этот объект позволил не только усилить цепочку поставок в макрорегионе, но и открыл новые возможности для местных производителей. Мы продолжим активно развивать нашу торговую сеть в федеральном округе, предлагая сибирякам свежие продукты и низкие цены», — рассказала директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка» Юлия Тюленева.

В рамках философии устойчивого развития «Пятёрочка» активно реализует различные экологические инициативы. В частности, в новом магазине используются покупательские корзины, изготовленные из переработанного пластика, а также в продаже есть многоразовые сумки для продуктов — отличная альтернатива пластиковым пакетам.

Более удобными и эргономичными стали служебные помещения. Бесперебойную работу магазина поддерживают 18 сотрудников, всего в магазинах торговой сети «Пятёрочка» в Сибири работают более 10 тысяч человек, из них порядка 2,7 тысячи — в Новосибирской области.

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Disobedient

Лицемеры кто бы говорил. В Белоруссии в спину ни кого не расстреливали как в сша.

Удавиков

Про жёлтые жилеты во Франции ни слова, демократия - мать её за ногу.

Alhazred

Ты думаешь, что нефть закупали только при Трампе? Ты еще более наивен чем Максимка)))

Alhazred

Ну вот тут два видео... разгон протестующих в США и в Минске... Ребята в Минске жестко конечно действуют,...

liverpool73

Может быть небезопасно, но как раз таки профессионально. Чтоб американские летчики обделались.