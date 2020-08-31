Погода испортится 1 сентября в Новосибирске

Ливни и грозы придут в Новосибирск с началом осени, в конце недели возможны заморозки, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«В отличие от теплых без осадков дней будет нарастать неустойчивость погода в плане грозовых ливней в связи с перемещением циклонических систем из районов Урала. Температурный фон остается высоким», — говорится в сообщении.

В Новосибирске ожидаются ливневые дожди и грозы. Температурный фон в первые три дня сентября составит до 25-26 градусов тепла.

Затем начнется похолодание до 3-8 градусов тепла ночью и заморозков, а днем до 10-15 градусов тепла.