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Погода испортится 1 сентября в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ливни и грозы придут в Новосибирск с началом осени, в конце недели возможны заморозки, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

«В отличие от теплых без осадков дней будет нарастать неустойчивость погода в плане грозовых ливней в связи с перемещением циклонических систем из районов Урала. Температурный фон остается высоким», — говорится в сообщении.

В Новосибирске ожидаются ливневые дожди и грозы. Температурный фон в первые три дня сентября составит до 25-26 градусов тепла.

Затем начнется похолодание до 3-8 градусов тепла ночью и заморозков, а днем до 10-15 градусов тепла.

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Disobedient

Лицемеры кто бы говорил. В Белоруссии в спину ни кого не расстреливали как в сша.

Удавиков

Про жёлтые жилеты во Франции ни слова, демократия - мать её за ногу.

Alhazred

Ты думаешь, что нефть закупали только при Трампе? Ты еще более наивен чем Максимка)))

Alhazred

Ну вот тут два видео... разгон протестующих в США и в Минске... Ребята в Минске жестко конечно действуют,...

liverpool73

Может быть небезопасно, но как раз таки профессионально. Чтоб американские летчики обделались.