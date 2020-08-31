Клип Вlackpink составил конкуренцию популярным трекам на YouTube

Клип на последний сингл южно-корейской группы Вlackpink «Ice Cream» набрал 100 миллионов просмотров на YouTube менее чем через два дня после его выпуска.

Отметки в 100 миллионов просмотров клип достиг уже через 41 час после публикации на YouTube. Ранее новый рекорд по количеству просмотров побила южно-корейской группа BTS, собрав эти же 100 миллионов просмотров за сутки.

Песня «Ice Cream» — это второй пререлизный сингл с первого студийного альбома группы под названием «The Album», анонсированного этой осенью. Квартет пригласил Селену Гомес в качестве певицы на новый сингл.