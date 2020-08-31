Центр Мешалкина обновит лабкорпус и построит виварий

Центр Мешалкина в Новосибирске реконструирует лабораторный корпус и виварий для подопытных животных, сообщает пресс-служба учреждения.

Центр Мешалкина опубликовал конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ при осуществлении капитальных вложений, утвержденных правительством РФ в размере 7,8 миллиарда рублей.

Строители реконструируют лабораторный корпус и возведут виварий. Лабораторный корпус 1981 года постройки используется одновременно как виварий, симуляционные классы, медицинский архив, помещения инженерных служб, службы безопасности, службы охраны труда и прочее.

Возможностей для научной деятельности нет. Многие исследователи вынужденно работают на базах учреждений Новосибирска.

Животные содержатся в сарае 1986 года постройки, не отвечающем современным нормам и требованиям. В качестве операционных используются приспособленные помещения лабораторного корпуса, которые не обеспечивают потребность учреждения в экспериментах и обучающих мероприятиях.

Лабораторный корпус и виварий позволят продолжить исследования по созданию протезов для сердечно-сосудистой хирургии.

Проектирование всего комплекса НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина должно занять 210 дней, а строительство должно начаться в 2021 году. При проектировании должны быть выделены пять этапов реконструкции и строительства. Все работы должны быть завершены в 2024 году, а весь комплекс зданий и сооружений введен в эксплуатацию в 2025 году.