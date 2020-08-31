НАВЕРХ

Центр Мешалкина обновит лабкорпус и построит виварий

Источник:
Sibnet.ru
195 0
Фото: © Sibnet.ru

Центр Мешалкина в Новосибирске реконструирует лабораторный корпус и виварий для подопытных животных, сообщает пресс-служба учреждения.

Центр Мешалкина опубликовал конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ при осуществлении капитальных вложений, утвержденных правительством РФ в размере 7,8 миллиарда рублей.

Строители реконструируют лабораторный корпус и возведут виварий. Лабораторный корпус 1981 года постройки используется одновременно как виварий, симуляционные классы, медицинский архив, помещения инженерных служб, службы безопасности, службы охраны труда и прочее. 

Возможностей для научной деятельности нет. Многие исследователи вынужденно работают на базах учреждений Новосибирска.

Животные содержатся в сарае 1986 года постройки, не отвечающем современным нормам и требованиям. В качестве операционных используются приспособленные помещения лабораторного корпуса, которые не обеспечивают потребность учреждения в экспериментах и обучающих мероприятиях.

Лабораторный корпус и виварий позволят продолжить исследования по созданию протезов для сердечно-сосудистой хирургии.

Проектирование всего комплекса НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина должно занять 210 дней, а строительство должно начаться в 2021 году. При проектировании должны быть выделены пять этапов реконструкции и строительства. Все работы должны быть завершены в 2024 году, а весь комплекс зданий и сооружений введен в эксплуатацию в 2025 году. 

Еще по теме
Минздрав дал рекомендации по подготовке детей к школе
Эксперт рассказала, как правильно есть орехи
Найдена необычная польза ношения бороды
Минздрав рассмотрит предложение о запрете караоке
смотреть все
Новосибирск #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко отметил день рождения с автоматом в руках
•
Аналитик оценил вероятность обвала рубля и укрепления доллара
•
Минздрав дал рекомендации по подготовке детей к школе
•
Климатолог увидела признаки грядущей суровой зимы
Подробности
•
Трогать можно: танки и ракеты показали под Новосибирском
•
Как вернуть страховку по выплаченному досрочно кредиту?
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Центр Мешалкина обновит лабкорпус и построит виварий
Сибирь 31.08.2020 11:35
Мяуканье птицы записали на видео в Красноярском крае
Сибирь 31.08.2020 11:18
Лучшие места для астротуризма нашли в Горном Алтае
Сибирь 31.08.2020 10:55
Новосибирск и Красноярск ощутили дефицит учителей
Сибирь 31.08.2020 10:39
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
20235
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США
4050
Игру Wasteland 3 взломали в день релиза
3381
Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя
3300
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко отметил день рождения с автоматом в руках
•
Аналитик оценил вероятность обвала рубля и укрепления доллара
•
Минздрав дал рекомендации по подготовке детей к школе
•
Климатолог увидела признаки грядущей суровой зимы
Подробности
•
Трогать можно: танки и ракеты показали под Новосибирском
•
Как вернуть страховку по выплаченному досрочно кредиту?
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Disobedient

Лицемеры кто бы говорил. В Белоруссии в спину ни кого не расстреливали как в сша.

Удавиков

Про жёлтые жилеты во Франции ни слова, демократия - мать её за ногу.

Alhazred

Ты думаешь, что нефть закупали только при Трампе? Ты еще более наивен чем Максимка)))

Alhazred

Ну вот тут два видео... разгон протестующих в США и в Минске... Ребята в Минске жестко конечно действуют,...

liverpool73

Может быть небезопасно, но как раз таки профессионально. Чтоб американские летчики обделались.