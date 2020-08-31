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Сериал «Давай найдем друг друга» стартует на «России»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Сериал «Давай найдем друг друга» с Романом Маякиным и Артемом Ткаченко в главных ролях выйдет на канале «Россия» с 31 августа, сообщает пресс-служба канала.

В основе сюжета детективной мелодрамы «Давай найдем друг друга» — история одной процветающей семьи, в которую попадает главная героиня Анна Горская. Как это часто бывает, за привлекательным фасадом – свои скелеты в шкафу, которые придется потревожить, чтобы раскрыть тайны прошлого.

Сюжет и герои

Главная героиня — Аня (Александр Никифорова). В детстве ее родителей жестоко убили в собственном доме. Бабушка, опасаясь за жизни внучки, перевезла ребенка в Красноярск. Когда Аня повзрослела, то вернулась в родной приморский городок. Героиня встретила любимого мужчину и готовится выйти за него замуж.

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Жених Ани — один из трех сыновей богатого и известного бизнесмена Бориса Вершинина. Семья дружелюбно принимает девушку, но обаятельной Анне не рада властная мать Нина Георгиевна. Она строит планы, как разлучить сына с невестой.

Помимо семейного разлада, Аню не покидают мысли об убийстве ее родителей, и она начинает собственное расследование. Следы преступления приводят девушку к семейству Вершининых.

«Давай найдем друг друга». Премьера 31 августа в 21:20 на телеканале «Россия».
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