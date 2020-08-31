Лучшие места для астротуризма нашли в Горном Алтае

Республику Алтай назвали одним из лучших мест для наблюдения за августовским звездопадом.

Рейтинг составил российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru на основе опроса пользователей социальных сетей. Регион вошел в тройку лидеров наиболее удобных для наблюдения территорий. 18,42% опрошенных астротуристов сказали, что предпочитают приезжать в августе на Алтай, чтобы изучать ночное небо в окрестностях горы Белухи.

Для большинства россиян (52,63%) лучшим местом для наблюдения за звездопадом стала беседка «Звездопад воспоминаний» в Коктебеле.

На третьем месте – обсерватория в Мезмае Краснодарского края и Пулковская обсерватория в Санкт-Петербурге (по 10,53% голосов).

Лучшими местами для астротуризма в России туристы также назвали астрофизическую обсерваторию в Нижнем Архызе на горе Пастухова (5,26%) и планетарий в Москве (2,63%).