«Гипноз» Тодоровского покажут на Московском кинофестивале

Премьера нового фильма Валерия Тодоровского «Гипноз» состоится в основном конкурсе 42-го Московского Международного кинофестиваля, который пройдет с 1 по 8 октября, сообщает Sony Pictures Productions and Releasing.

В широкий прокат «Гипноз» выйдет 15 октября.

По сюжету, подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия.

После таинственного исчезновения одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины. Но сон и явь сливаются в одно, а главный подозреваемый в итоге он сам.

Главные роли в «Гипнозе» исполнили Максим Суханов, Сергей Гиро, Екатерина Федулова, Сергей Медведев, Полина Галкина и Степан Середа.