НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

«Гипноз» Тодоровского покажут на Московском кинофестивале

Источник:
Sibnet.ru
218 0
Фото: © кадр из фильма

Премьера нового фильма Валерия Тодоровского «Гипноз» состоится в основном конкурсе 42-го Московского Международного кинофестиваля, который пройдет с 1 по 8 октября, сообщает Sony Pictures Productions and Releasing.

В широкий прокат «Гипноз» выйдет 15 октября.

По сюжету, подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова, чтобы вылечиться от лунатизма. В результате Миша попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестаёт понимать, где реальность, а где иллюзия.

После таинственного исчезновения одной из пациенток Волкова Миша решает провести расследование, чтобы докопаться до истины. Но сон и явь сливаются в одно, а главный подозреваемый в итоге он сам.

Главные роли в «Гипнозе» исполнили Максим Суханов, Сергей Гиро, Екатерина Федулова, Сергей Медведев, Полина Галкина и Степан Середа.

Еще по теме
Умер создатель мультсериала «Смешарики»
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
Скончался народный артист СССР Владимир Андреев
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко отметил день рождения с автоматом в руках
•
Аналитик оценил вероятность обвала рубля и укрепления доллара
•
Минздрав дал рекомендации по подготовке детей к школе
•
Климатолог увидела признаки грядущей суровой зимы
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Центр Мешалкина обновит лабкорпус и построит виварий
Сибирь 31.08.2020 11:35
Мяуканье птицы записали на видео в Красноярском крае
Сибирь 31.08.2020 11:18
Лучшие места для астротуризма нашли в Горном Алтае
Сибирь 31.08.2020 10:55
Новосибирск и Красноярск ощутили дефицит учителей
Сибирь 31.08.2020 10:39
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
20235
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США
4050
Игру Wasteland 3 взломали в день релиза
3381
Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя
3300
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко отметил день рождения с автоматом в руках
•
Аналитик оценил вероятность обвала рубля и укрепления доллара
•
Минздрав дал рекомендации по подготовке детей к школе
•
Климатолог увидела признаки грядущей суровой зимы
Подробности
•
Трогать можно: танки и ракеты показали под Новосибирском
•
Как вернуть страховку по выплаченному досрочно кредиту?
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Disobedient

Лицемеры кто бы говорил. В Белоруссии в спину ни кого не расстреливали как в сша.

Удавиков

Про жёлтые жилеты во Франции ни слова, демократия - мать её за ногу.

Alhazred

Ты думаешь, что нефть закупали только при Трампе? Ты еще более наивен чем Максимка)))

Alhazred

Ну вот тут два видео... разгон протестующих в США и в Минске... Ребята в Минске жестко конечно действуют,...

liverpool73

Может быть небезопасно, но как раз таки профессионально. Чтоб американские летчики обделались.