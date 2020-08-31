Климатолог увидела признаки грядущей суровой зимы

Грядущая зима с большой вероятностью будет суровой, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму», — цитирует Пестрякову Ura.ru.

Климатолог отметила, что в зимнее время будут и оттепели, о чем свидетельствуют долгие дожди. По словам Пестряковой, в этом году зима может начаться в ноябре.

«Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже», — указала метеоролог.

Пестрякова добавила, что Гидрометцентр предварительно также заявляет о сильных морозах этой зимой, при этом прохладной окажется и осень.