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Климатолог увидела признаки грядущей суровой зимы

Источник:
Sibnet.ru
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Грядущая зима с большой вероятностью будет суровой, сообщила метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму», — цитирует Пестрякову Ura.ru.

Климатолог отметила, что в зимнее время будут и оттепели, о чем свидетельствуют долгие дожди. По словам Пестряковой, в этом году зима может начаться в ноябре.

«Средняя дата начала зимы у нас всегда 7 ноября, но в последнее десятилетие она начиналась позже», — указала метеоролог.

Пестрякова добавила, что Гидрометцентр предварительно также заявляет о сильных морозах этой зимой, при этом прохладной окажется и осень.

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Disobedient

Лицемеры кто бы говорил. В Белоруссии в спину ни кого не расстреливали как в сша.

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Про жёлтые жилеты во Франции ни слова, демократия - мать её за ногу.

Alhazred

Ты думаешь, что нефть закупали только при Трампе? Ты еще более наивен чем Максимка)))

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liverpool73

Может быть небезопасно, но как раз таки профессионально. Чтоб американские летчики обделались.