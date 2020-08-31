Новосибирск и Красноярск ощутили дефицит учителей

Красноярск и Новосибирск оказался в лидерах по количеству вакансий педагогов, сообщает «Работа в России».

Больше всего вакансий для преподавателей в Краснодарском крае — более 2 тысяч. На втором месте Красноярский край — 1,8 тысячи. Новосибирским школам не хватает 1,6 тысячи учителей. Самый большой дефицит — учителей русского языка и литературы, математики, иностранного языка.

1 сентября начинается новый учебный год. Учителям предстоит привыкнуть к новым реалиям в школах, когда ученики закреплены за классом.