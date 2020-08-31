НАВЕРХ

Новосибирск и Красноярск ощутили дефицит учителей

Источник:
Sibnet.ru
297 2
Фото: © Sibnet.ru

Красноярск и Новосибирск оказался в лидерах по количеству вакансий педагогов, сообщает «Работа в России».

Больше всего вакансий для преподавателей в Краснодарском крае — более 2 тысяч. На втором месте Красноярский край — 1,8 тысячи. Новосибирским школам не хватает 1,6 тысячи учителей. Самый большой дефицит — учителей русского языка и литературы, математики, иностранного языка.

1 сентября начинается новый учебный год. Учителям предстоит привыкнуть к новым реалиям в школах, когда ученики закреплены за классом.

Еще по теме
Минздрав дал рекомендации по подготовке детей к школе
Подсчитана ценовая разница сбора в школу мальчиков и девочек
Путин подтвердил начало учебного года 1 сентября
Глава Барнаула ввел новый предмет для школьников
смотреть все
Сибирь #Образование
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко отметил день рождения с автоматом в руках
•
Аналитик оценил вероятность обвала рубля и укрепления доллара
•
Минздрав дал рекомендации по подготовке детей к школе
•
Климатолог увидела признаки грядущей суровой зимы
Подробности
•
Трогать можно: танки и ракеты показали под Новосибирском
•
Как вернуть страховку по выплаченному досрочно кредиту?
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
КУЛЬТГИД
Фильм дня: «Изящная эпоха»
31.08.2020 00:34
«Ольга» переживает кризис: что будет в четвертом сезоне сериала?
30.08.2020 10:03
Технологии будущего: фильмы с фантастическими изобретениями
27.08.2020 07:01
«Агентство О.К.О.»: особый метод поиска пропавших
23.08.2020 10:20
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
20235
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США
4050
Игру Wasteland 3 взломали в день релиза
3381
Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя
3300
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко отметил день рождения с автоматом в руках
•
Аналитик оценил вероятность обвала рубля и укрепления доллара
•
Минздрав дал рекомендации по подготовке детей к школе
•
Климатолог увидела признаки грядущей суровой зимы
Подробности
•
Трогать можно: танки и ракеты показали под Новосибирском
•
Как вернуть страховку по выплаченному досрочно кредиту?
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США
50
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
49
Власти ЕС сравнили СССР с нацистской Германией
37
Полиция рассказала о поисках яда на маршруте Навального
30
Путин согласился направить силовиков в Белоруссию
28