«Манчестер Сити» предложит Месси рекордные €500 млн

Компания City Football Group, владеющая командой «Манчестер Сити», готова предложить форварду «Барселоны» Лионелю Месси 500 миллионов евро в качестве зарплаты за вычетом налогов.

Компания готова выплатить Месси эту сумму в течение пяти лет, сообщают испанское издание Sport.es и известный инсайдер и журналист beIN Sports Танкреди Палмери.

Месси получит бонус в размере 250 миллионов евро после трех проведенных лет в «Манчестер Сити». Потом он должен будет перейти в американский клуб «Нью-Йорк Сити», где отыграет еще два года по контракту и заработает остальную сумму.

Если этот переход произойдет, то Месси станет первым футболистом в истории, который заполучит такой крупный контракт.

Месси выступает за «Барселону» на протяжении всей карьеры. На его счету все бомбардирские рекорды в истории клуба. «Манчестер Сити» — один из старейших профессиональных футбольных клубов Англии, занимает шестое место в рейтинге УЕФА.