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Мужчина в Кольцово силой увел в лес детей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правоохранительные органы задержали мужчину, который силой увел детей в лес, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Мужчина увел трех детей в лес, еще один мальчик убежал к отцу, который позже спас всех детей, сообщает в группе «ВКонтакте» наукограда Кольцово. Пока вызывали полицию, этот мужчина еще двоих детей пытался утащить в лес. По словам детей, хватал их за руки, угрожал.

«По данному факту следователями СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. Противоправных действий в отношении детей мужчина не успел сделать. В настоящий момент он задержан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

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Disobedient

Лицемеры кто бы говорил. В Белоруссии в спину ни кого не расстреливали как в сша.

Удавиков

Про жёлтые жилеты во Франции ни слова, демократия - мать её за ногу.

Alhazred

Ты думаешь, что нефть закупали только при Трампе? Ты еще более наивен чем Максимка)))

Alhazred

Ну вот тут два видео... разгон протестующих в США и в Минске... Ребята в Минске жестко конечно действуют,...

liverpool73

Может быть небезопасно, но как раз таки профессионально. Чтоб американские летчики обделались.