Мужчина в Кольцово силой увел в лес детей

Правоохранительные органы задержали мужчину, который силой увел детей в лес, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Мужчина увел трех детей в лес, еще один мальчик убежал к отцу, который позже спас всех детей, сообщает в группе «ВКонтакте» наукограда Кольцово. Пока вызывали полицию, этот мужчина еще двоих детей пытался утащить в лес. По словам детей, хватал их за руки, угрожал.

«По данному факту следователями СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. Противоправных действий в отношении детей мужчина не успел сделать. В настоящий момент он задержан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.