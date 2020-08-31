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Определена температура на Земле во время ледникового периода

Источник:
РИА Новости
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Фото: Rob Oo from NL / CC BY 2.0

Средняя температура на Земле во время последнего ледникового периода составляла около девяти градусов, установила международная группа палеоклиматологов. Сейчас она составляет порядка 14 градусов.

Выяснилось, что к моменту наступления последнего ледникового периода, который начался примерно 2,6 миллиона лет назад, температура на поверхности Земли в среднем уменьшилась на 6,1 градуса. При этом в умеренных широтах этот показатель снизился на три-пять градусов, тогда как в приполярных регионах упал на 14 градусов.

«В контексте нынешнего глобального потепления это означает, что если в атмосфере станет вдвое больше углекислого газа, то температура на планете вырастет на 3,4 градуса», — приводит РИА Новости выдержки из материала Nature.

Ученые уверены, что результаты исследования усовершенствуют представления об изменении климата на Земле и помогут выработать оптимальные методы борьбы с глобальным потеплением.

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Disobedient

Лицемеры кто бы говорил. В Белоруссии в спину ни кого не расстреливали как в сша.

Удавиков

Про жёлтые жилеты во Франции ни слова, демократия - мать её за ногу.

Alhazred

Ты думаешь, что нефть закупали только при Трампе? Ты еще более наивен чем Максимка)))

Alhazred

Ну вот тут два видео... разгон протестующих в США и в Минске... Ребята в Минске жестко конечно действуют,...

liverpool73

Может быть небезопасно, но как раз таки профессионально. Чтоб американские летчики обделались.