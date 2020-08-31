Определена температура на Земле во время ледникового периода

Средняя температура на Земле во время последнего ледникового периода составляла около девяти градусов, установила международная группа палеоклиматологов. Сейчас она составляет порядка 14 градусов.

Выяснилось, что к моменту наступления последнего ледникового периода, который начался примерно 2,6 миллиона лет назад, температура на поверхности Земли в среднем уменьшилась на 6,1 градуса. При этом в умеренных широтах этот показатель снизился на три-пять градусов, тогда как в приполярных регионах упал на 14 градусов.

«В контексте нынешнего глобального потепления это означает, что если в атмосфере станет вдвое больше углекислого газа, то температура на планете вырастет на 3,4 градуса», — приводит РИА Новости выдержки из материала Nature.

Ученые уверены, что результаты исследования усовершенствуют представления об изменении климата на Земле и помогут выработать оптимальные методы борьбы с глобальным потеплением.