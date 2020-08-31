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Эксперты рассказали о революционной модернизации «Арматы»

Источник:
РГ
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Эксперты Мilitary watch назвали предлагаемую модернизацию новейшего российского танка Т-14 «Армата» революционной программой, обратив на быстрые темпы применения новых технологий на машине, которые могут быть применены и для усовершенствования серийных танков.

«Военные специалисты предлагают интегрировать 152-мм пушку, что дало бы "Армате" значительное увеличение огневой мощи по сравнению с нынешней 125-мм пушкой. Меньшее орудие используется на Т-14 и более легком Т-90М. Обе эти пушки обеспечивают большую огневую мощь, чем у таких танков НАТО, как американский M1A2 и немецкий Leopard 2, которые используют 120-мм пушки», — приводит РГ выдержки из статьи.

Беспилотную башню Т-14 Мilitary watch характеризует как уникальную. Ее предлагается модернизировать для интеграции с ракетами, применяемых по принципу «выстрелил — забыл» и бортовым беспилотником для разведки и связи.

Также предполагается использование систем для автоматического обнаружения и поражения целей, оборудования для вывода из строя противотанковых управляемых ракет и дистанционного обезвреживания противотанковых мин.

На Т-14 планируется установить более эффективный дизельный двигатель, улучшить эргономику. Речь идет и о применении технологии так называемой «прозрачной брони», которая повысит ситуационную осведомленность экипажа, и систем способных автоматически определять цели на расстоянии до шести километров.

«Модернизация также обеспечит защиту от ослепляющего лазерного оружия, полную защиту от реактивных гранатометов и противотанковых управляемых ракет, а также улучшенную защиту бортовой электроники от электромагнитного и микроволнового оружия», — говорится в публикации.

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