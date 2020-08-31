Аналитик оценил вероятность обвала рубля и укрепления доллара

Падения рубля осенью является маловероятным, но от доллара и евро можно ждать резких колебаний до конца года из-за политических факторов, считает экономист Никита Масленников.

«Что касается ситуации с повышением цены на евро, я думаю, что она, во многом, связана с геополитическими факторами. С внутриполитическими обстоятельствами в Беларуси и реакции на это Евросоюза. Я не уверен, что это долгий фактор», — цитирует Ura.ru эксперта.

Масленников отметил, что по мере того, как финансово-валютные рынки переварят все новости, курсы стабилизируются и евро несколько отступит. «Скорее всего, доллар до конца года вернется в коридор 70-75 рублей за единицу и останется в нем. Евро будет сохраняться на рубежах 86-89 рублей до конца года», — отметил он.

Экономист считает, что в течение 2020 года еще возможны резкие колебания валюты, но они будут локальными. Это связано, например, с выборами в Америке, а значит и возможным возобновлением санкционной риторики. Тем не менее, рубль, сохраняя высокую волатильность, улучшит свои позиции, уверен Масленников.