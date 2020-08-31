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Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Перми выиграл в лотерею Гослото «4 из 20» 545 миллионов рублей, сорвав джекпот. Это рекордный выигрыш в истории лотерей «Гослото», сообщается на сайте распространителя государственных лотерей «Столото».

Розыгрыш состоялся 30 августа, счастливчика приглашают для оформления выплаты в Москву. «Победитель купил билет в мобильном приложении за 200 рублей», — говорится в сообщении.

По данным портала «Столото», в 2019 году победители государственных лотерей выиграли и получили более 29 миллиардов рублей. При этом выигрыш более 500 миллионов рублей — очень редкое явление в России.

Так, 1 января 2020 года миллиард рублей в тираже «Русского лото» выиграла жительница села Юдино в Подмосковье 59-летняя Надежда Бартош. В ноябре 2017 года жительница села Панино Воронежской области Наталья Власова выиграла 506 миллионов рублей.

1 января 2019 года в «Русском лото» по 500 миллиардов выиграли водитель молоковоза из Екатеринбурга Николай Мирошниченко и 60-летний слесарь из Санкт-Петербурга Сергей Догоров. 21 мая 2017 года приз в размере 364 миллионов рублей достался жительнице Сочи по имени Асмик.

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