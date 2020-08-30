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Французского военного заподозрили в шпионаже в пользу России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: U.S. Department of Defense Current Photos

Французская прокуратура расследует дело в отношении подполковника Вооруженных сил Франции в связи с подозрением в передаче важных сведений российским спецслужбам, заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

«Могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата судебная проверка в связи с подозрением о передаче важной информации]или нанесении ущерба безопасности. В отношении него была начата соответствующая процедура, поскольку министерство вооруженных сил в инициативном порядке обратилось в прокуратуру», — приводит ТАСС заявление Парли.

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По ее словам, сейчас необходимо, чтобы судебная система сделала свою работу «в соответствии с принципом секретности расследования». Она добавила, что только судебная система сможет подтвердить мотивы действий военнослужащего и определить состав возможного преступления.

По информации радиостанции, этот офицер проходил службу на военной базе в Италии. Он был задержан сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда под конец своего отпуска собирался вернуться в Италию.

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Disobedient

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Alhazred

Ты думаешь, что нефть закупали только при Трампе? Ты еще более наивен чем Максимка)))

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