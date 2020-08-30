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Синоптики уточнили, когда в России наступит «бабье лето»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг истинность народной приметы, согласно которой «бабье лето» наступает 14 сентября.

«Существует мнение, что "бабье лето" начинается с 14 сентября, но это не так. Нет четких дат его наступления. "Бабье лето" - период теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому прежде, чем мы сможем порадоваться ему, нам придется хорошенько промокнуть, поежиться от холода. Оно наступает обычно в сентябре или первой декаде октября», — сообщил Вильфанд ТАСС.

По его словам, метеорологическое «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона и явление это достаточно редкое. Но метеорологи в настоящее время расширили понятие «бабьего лета».

Научный руководитель Гидрометцентра сказал, что люди привыкли называть «бабьим летом» все периоды теплой и сухой погоды осенью и метеорологи не спорят с ними.

«Если после дождей и хмурой погоды наступает улучшение, пусть даже это не связано с азовским антициклоном, все равно это замечательно и все с радостью говорят, что наступило "бабье лето". Метеорологи в этих случаях, поступаясь своим профессиональным отношением, соглашаются, потому что кто-то любит прохладную погоду, кто-то — жаркую, но "бабье лето" все всегда ждут», — отметил Вильфанд.

Период «бабьего лета» точнее всего описал поэт Федор Тютчев, считает Вильфанд. «Есть у осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарны вечера". Вот это очень точное описание "бабьего лета", которого все так ждут. В этот период кажется, что воздух и впрямь можно потрогать», — отметил он.

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