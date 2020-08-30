Астероид размером с многоэтажку приблизится к Земле 1 сентября

Астероид 2011 ES4 диаметром от 22 до 49 метров пролетит 1 сентября вблизи Земли со скоростью 8,16 километров в секунду на расстоянии 121 тысяча километров — это втрое меньше расстояния до Луну, сообщает NASA.

Астероид пронесется вблизи Земли в 16.12 по всемирному времени UTC (19:12 мск) в 121 тысячу километров от Земли — это втрое меньше расстояния между Землей и Луной (384 тысяча километров). В следующий раз на такое расстояние к Земле приблизится астероид 2008 DB, причем произойдет это только в 2032 году, приводит «Интерфакс» комментарий специалистов NASA.

2011 ES4 не представляет опасности для Земли. Даже если бы траектория его полета пересекала Землю, из-за своих относительно небольших габаритов этот астероид сгорел бы в атмосфере во время падения.

Астероид 2011 ES4 был открыт в 2011 году. Он относится к группе Аполлонов — астероидов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли с внешней стороны.

В августе мимо Земли пролетал более крупный астероид 2009 PQ1. Его диаметр сопоставим c размерами футбольного поля.