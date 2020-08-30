Умер создатель мультсериала «Смешарики»

Российский кино- и телевизионный продюсер, один из создателей «Смешариков», художественный руководитель этого проекта Анатолий Прохоров скончался на 73-м году жизни.

«Сегодня не стало Анатолия Прохорова, одного из создателей студии "Пилот" и одного из создателей сериала "Смешарики"», — сообщил ТАСС шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Соболезнования в связи со смертью Прохорова выразил российский мультипликатор Константин Бронзит, двукратный номинант на премию «Оскар». !Какой страшный лично для меня день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный учитель», — написал режиссер в Facebook.

Российский кино- и телепродюсер Анатолий Прохоров родился 17 июля 1948 года. Он был одним из организаторов анимационной студии «Пилот» — первой негосударственной студии в СССР, а также студии компьютерной анимации «Петербург», которая наиболее известна производством мультипликационного сериала «Смешарики».

Прохоров с 2003 года был художественным руководителем этого мультфильма, в 2008 году удостоился за участие в его создании государственной премии РФ.