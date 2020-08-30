НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Умер создатель мультсериала «Смешарики»

Источник:
ТАСС
307 0

Российский кино- и телевизионный продюсер, один из создателей «Смешариков», художественный руководитель этого проекта Анатолий Прохоров скончался на 73-м году жизни.

«Сегодня не стало Анатолия Прохорова, одного из создателей студии "Пилот" и одного из создателей сериала "Смешарики"», — сообщил ТАСС шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Соболезнования в связи со смертью Прохорова выразил российский мультипликатор Константин Бронзит, двукратный номинант на премию «Оскар». !Какой страшный лично для меня день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный учитель», — написал режиссер в Facebook.

Российский кино- и телепродюсер Анатолий Прохоров родился 17 июля 1948 года. Он был одним из организаторов анимационной студии «Пилот» — первой негосударственной студии в СССР, а также студии компьютерной анимации «Петербург», которая наиболее известна производством мультипликационного сериала «Смешарики».

Прохоров с 2003 года был художественным руководителем этого мультфильма, в 2008 году удостоился за участие в его создании государственной премии РФ.

Еще по теме
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
Скончался народный артист СССР Владимир Андреев
Вышел трейлер первого сериала про Telegram-каналы
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко встретится с Путиным в Москве
•
Умер создатель мультсериала «Смешарики»
•
Минздрав рассмотрит предложение о запрете караоке
•
Найдена необычная польза ношения бороды
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Семь человек пострадали при ДТП со «скорой» в Приангарье
Сибирь 30.08.2020 13:07
Обгон на трассе в Новосибирской области завершился больницей
Сибирь 29.08.2020 20:59
Пенсионер в Кузбассе устроил стрельбу по соседям
Сибирь 29.08.2020 16:59
Легковушка в Новосибирске протаранила жилой дом
Сибирь 29.08.2020 15:26
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
19791
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
16581
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США
3918
Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя
3233
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко встретится с Путиным в Москве
•
Умер создатель мультсериала «Смешарики»
•
Минздрав рассмотрит предложение о запрете караоке
•
Найдена необычная польза ношения бороды
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США
50
Тихановская объявила «мирную революцию»
49
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
49
Власти ЕС сравнили СССР с нацистской Германией
37
ЕС потребовал прозрачного расследования отравления Навального
34