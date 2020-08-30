Фанат превратил российских актеров в Мстителей

Поклонник кинематографической вселенной Marvel показал российских актеров в роли Мстителей и других персонажей франшизы.

Для создания образов пользователь с ником evil sexy hamlet использовал приложение Reface, с помощью которого «пририсовал» супергероям лица российских актеров. Результат он опубликовал на своей странице в Twitter.

Олег Меньшиков превратился в Тони Старка, Александр Петров – в Капитана Америка, Данила Козловский – в Баки Барнса, Александра Бортич – в Черную Вдову, Евгений Стычкин – стал Соколиным глазом, Павел Табаков стал Человеком Пауком, Никита Джигурда – Тором.

Максим Матвеев стал Человеком-муравьем, Евгений Цыганов – Звездным Лордом, Оксана Акиньшина – Алой Ведьмой, Дмитрий Нагиев – Драксом, Владимир Машков – Мистерио.

Марина Александрова выступила в роли Пегги Картер, Никита Михалков стал Одином, Антон Шагин – Фандралом. Константин Крюков превратился в Вижна, Ингеборга Дапкунайте – в Пеппер Поттс.

Гоша Куценко примерил образ Красного Черепа, Иван Охлобыстин – Грандмастера, Юлия Снигирь – Хелы, Александр Невский стал Таносом, а Владимир Кошевой – Ронаном Обвинителем.

Сергея Безрукова пользователь «примерил» практически к каждой роли, включая Локи, Таноса, Наташу Романофф и других.