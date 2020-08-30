НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фанат превратил российских актеров в Мстителей

Источник:
Sibnet.ru
231 1
Фото: © кадр из фильма «Первый мститель: Противостояние»

Поклонник кинематографической вселенной Marvel показал российских актеров в роли Мстителей и других персонажей франшизы.

Для создания образов пользователь с ником evil sexy hamlet использовал приложение Reface, с помощью которого «пририсовал» супергероям лица российских актеров. Результат он опубликовал на своей странице в Twitter.

Фото: © https://twitter.com/damme_tachi

Олег Меньшиков превратился в Тони Старка, Александр Петров – в Капитана Америка, Данила Козловский – в Баки Барнса, Александра Бортич – в Черную Вдову, Евгений Стычкин – стал Соколиным глазом, Павел Табаков стал Человеком Пауком, Никита Джигурда – Тором.

Фото: © https://twitter.com/damme_tachi

Максим Матвеев стал Человеком-муравьем, Евгений Цыганов – Звездным Лордом, Оксана Акиньшина – Алой Ведьмой, Дмитрий Нагиев – Драксом, Владимир Машков – Мистерио.

Фото: © https://twitter.com/damme_tachi

Марина Александрова выступила в роли Пегги Картер, Никита Михалков стал Одином, Антон Шагин – Фандралом. Константин Крюков превратился в Вижна, Ингеборга Дапкунайте – в Пеппер Поттс.

Фото: © https://twitter.com/damme_tachi

Гоша Куценко примерил образ Красного Черепа, Иван Охлобыстин – Грандмастера, Юлия Снигирь – Хелы, Александр Невский стал Таносом, а Владимир Кошевой – Ронаном Обвинителем.

Фото: © https://twitter.com/damme_tachi

Сергея Безрукова пользователь «примерил» практически к каждой роли, включая Локи, Таноса, Наташу Романофф и других.

Фото: © https://twitter.com/damme_tachi

Еще по теме
Умер создатель мультсериала «Смешарики»
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
Скончался народный артист СССР Владимир Андреев
Вышел трейлер первого сериала про Telegram-каналы
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко встретится с Путиным в Москве
•
Умер создатель мультсериала «Смешарики»
•
Минздрав рассмотрит предложение о запрете караоке
•
Найдена необычная польза ношения бороды
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Семь человек пострадали при ДТП со «скорой» в Приангарье
Сибирь 30.08.2020 13:07
Обгон на трассе в Новосибирской области завершился больницей
Сибирь 29.08.2020 20:59
Пенсионер в Кузбассе устроил стрельбу по соседям
Сибирь 29.08.2020 16:59
Легковушка в Новосибирске протаранила жилой дом
Сибирь 29.08.2020 15:26
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
19631
Клип Темниковой запретили к показу на ТВ в России
16544
Кремль отреагировал на конфликт военных России и США
3895
Вышел финальный трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя
3218
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лукашенко встретится с Путиным в Москве
•
Умер создатель мультсериала «Смешарики»
•
Минздрав рассмотрит предложение о запрете караоке
•
Найдена необычная польза ношения бороды
Подробности
•
Трогать можно: танки и ракеты показали под Новосибирском
•
Как вернуть страховку по выплаченному досрочно кредиту?
•
Учеба в эпоху пандемии: что ждет школьников с 1 сентября
•
Мягкая посадка: что ждет рубль в сентябре?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Disobedient

Лицемеры кто бы говорил. В Белоруссии в спину ни кого не расстреливали как в сша.

Удавиков

Про жёлтые жилеты во Франции ни слова, демократия - мать её за ногу.

Alhazred

Ты думаешь, что нефть закупали только при Трампе? Ты еще более наивен чем Максимка)))

Alhazred

Ну вот тут два видео... разгон протестующих в США и в Минске... Ребята в Минске жестко конечно действуют,...

лачинов

Не вышло праведника? Придется поработать мученником. Политика - игра жесткая.