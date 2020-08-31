Фильм дня: «Изящная эпоха»

Фильм «Изящная эпоха» рассказывает о поиске отношений одного мужчины во время Гражданской войны в Испании.

Испания, 1992 год, режиссер Фернандо Труэба, 16+

В ролях: Пенелопа Крус и Мириам Диас-Арока

Действие фильма разворачивается во времена Гражданской войны в Испании в начале 30-х годов. В стране гражданская война и смута. Юный красавчик Фернандо дезертировал с фронта. Он остался всего лишь на одну ночь в доме престарелого художника.

Вскоре в дом приезжают четыре молодые и привлекательные дочери художника, Фернандо решает остаться. Он по очереди вступает с ними в романтические и сексуальные отношения, но с каждой возникает какая-то проблема, из-за которой отношения обречены на провал.

Фильм о любовном выборе молодого мужчины в непростое время положительно приняли критики. «Изящная эпоха» получила «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.