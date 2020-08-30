Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel

Создатели кинематографической вселенной Marvel задумались о возвращении двух культовых персонажей, покинувших сагу в «Мстителях: Финал». Железный человек и Капитан Америка могут появиться в новых частях франшизы.

#Кинематограф Marvel показали удаленную сцену из «Железного человека»

Как сообщает WeGotThisCovered со ссылкой на инсайдеров, несмотря на то, что студия Marvel планировала оставить главных героев позади, чтобы сосредоточиться на новых персонажах, они не упустят шанс ввести в повествование тех, кто считался сердцем и душой франшизы.

Истории Старка и Роджерса всегда были тесно переплетены. При этом первый пожертвовал собой, чтобы спасти вселенную, а второй выбрал жизнь, свободную от конфликтов, из-за чего фанатам сообщили, что они видят их в последний раз.

«Тем не менее, никогда не утихали слухи о том, что Роберт Дауни-младший может вернуться в MCU в будущем, в то время как Крис Эванс также не исключает этого полностью», – сказано в сообщении.

Источник утверждает, что одна из основных идей разработчиков заключается в том, что Стив появится в киновселенной для того, чтобы помочь Мстителям в борьбе со следующей серьезной угрозой, которой, по слухам, станет Канг Завоеватель.

В то же время Тони вернется раньше в качестве голоса ИИ в костюме Человека-паука. В конечном итоге это приведет к тому, что ИИ Старка создаст для себя новое тело, внешне идентичное старому. Таким образом, Marvel может вернуть Дауни-младшего к роли.

Как только два основных игрока вернутся, Дауни-младший воссоединится на экране с Эвансом, чтобы Кэп и Железный человек вновь сражались со злом. Уточняется, что эта идея сейчас находится в процессе обсуждения.