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Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Мстители»

Создатели кинематографической вселенной Marvel задумались о возвращении двух культовых персонажей, покинувших сагу в «Мстителях: Финал». Железный человек и Капитан Америка могут появиться в новых частях франшизы.

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Как сообщает WeGotThisCovered со ссылкой на инсайдеров, несмотря на то, что студия Marvel планировала оставить главных героев позади, чтобы сосредоточиться на новых персонажах, они не упустят шанс ввести в повествование тех, кто считался сердцем и душой франшизы.

Истории Старка и Роджерса всегда были тесно переплетены. При этом первый пожертвовал собой, чтобы спасти вселенную, а второй выбрал жизнь, свободную от конфликтов, из-за чего фанатам сообщили, что они видят их в последний раз.

«Тем не менее, никогда не утихали слухи о том, что Роберт Дауни-младший может вернуться в MCU в будущем, в то время как Крис Эванс также не исключает этого полностью», – сказано в сообщении.

Источник утверждает, что одна из основных идей разработчиков заключается в том, что Стив появится в киновселенной для того, чтобы помочь Мстителям в борьбе со следующей серьезной угрозой, которой, по слухам, станет Канг Завоеватель.

В то же время Тони вернется раньше в качестве голоса ИИ в костюме Человека-паука. В конечном итоге это приведет к тому, что ИИ Старка создаст для себя новое тело, внешне идентичное старому. Таким образом, Marvel может вернуть Дауни-младшего к роли.

Как только два основных игрока вернутся, Дауни-младший воссоединится на экране с Эвансом, чтобы Кэп и Железный человек вновь сражались со злом. Уточняется, что эта идея сейчас находится в процессе обсуждения.

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