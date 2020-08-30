Эксперт предупредил о риске потери денег со вкладов

Деньги порой исчезают с банковских счетов и зачастую к хищению средств с депозитов оказываются причастны сотрудники банков, предупредила заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По его словам, при первом посещении банка, человек, как правило, собран и внимателен, но позднее клиент может расслабиться и стать добычей мошенников. «К хищению денежных средств с банковских вкладов физических лиц, как правило, причастны сотрудники банка. Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием», — сказал юрист в интервью агентству «Прайм»

По его словам, сотрудник рассказывает о выгодных условиях вклада и клиент соглашается на эти условия. Он получает на подпись договор, в котором и слова, и название банковского продукта — именно те, о которых только что рассказывали. Не читая весь мелкий текст, человек ставит свою подпись и передает собственные средства в полное управление сотрудников банка, но на иных, отличных от оговоренных устно условиях.

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«В этом случае в последующем денежные средства, скорее всего, вернуть не удастся», — отметил Миронов. Первое правило — в банке необходимо читать и осознавать то, что вы подписываете.

Не обходится без информации от банковских работников и самая распространенная схема хищения денежных средств со вкладов физических лиц. Мошенники за деньги получает информацию о вкладах и паспортные данные их владельцев. Затем подделывают паспорт и под видом вкладчика приходят в отделение банка, где получают чужие денежные средства.

Юрист также советует без крайней необходимости не выдавать никому доверенностей на управление банковскими вкладами, а если выдаете, то указывайте конкретные операции, которые доверяете совершать и разумный срок действия доверенности.