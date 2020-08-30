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«Армию» из миллиона шагающих микророботов создали в США

Источник:
ТАСС
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Американские исследователи создали новый тип нанодвигателей и использовали их для создания своеобразной «армии» из миллиона микророботов, движением которой можно управлять с помощью лазера.

«Мы не можем уменьшить себя до микроскопических размеров; возможность управлять небольшим роботом наиболее близкий возможный аналог этого. Я думаю, что с помощью подобных машин мы сможем путешествовать в те удивительные уголки микромира, которые не в состоянии увидеть самостоятельно», — приводит ТАСС слова доцент Пенсильванского университета Марка Мискина.

Разработка совершенных «механизмов» такого рода продвигается медленно из-за того, что управлять их работой оказывается все сложнее и сложнее. По словам Мискина, многие из этих проблем связаны с тем, что традиционные моторы невозможно уменьшить до наноразмеров. Американские инженеры и физики решили эту проблему, создав новый тип двигателей для микророботов.

Такие двигатели по форме похожи на ноги насекомых. Они сложены из нескольких тонких пластинок из платины, титана, кремния и полимеров. Движущую силу они создают благодаря тому, что часть пластинок меняет свою форму, если через них пропустить электрический ток.

Ученые «напечатали» около миллиона миниатюрных роботов разных размеров, используя те же технологии, которые сейчас применяются при изготовлении кремниевых микрочипов и солнечных батарей. Попутно ученые встроили в них фотодатчики, с помощью которых их движением можно управлять вспышками света.

Таким же образом этих роботов можно оснастить автономными источниками питания и управляющей микроэлектроникой, благодаря которой они могут самостоятельно принимать решения. В них можно встроить и наборы различных датчиков, которые нужны для наблюдений за окружающей средой или здоровьем людей.

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Disobedient

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