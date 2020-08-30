Минздрав рассмотрит предложение о запрете караоке

Минздрав России готов рассмотреть предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке для профилактики коронавируса

«Указанная инициатива к настоящему моменту не поступила в профильное подразделение Минздрава России. При поступлении она будет рассмотрена с привлечением представителей экспертного сообщества», — сообщили ТАСС в пресс-служба ведомства.

В Минздраве напомнили, что владельцам заведений общественного питания нужно помнить о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

«Также напомним о необходимости гражданам сохранять приверженность масочному режиму и социальному дистанцированию», — добавили в министерстве.