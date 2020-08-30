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США обвинили в непрофессионализме летчиков ВКС России

Источник:
ТАСС
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Фото: Konstantin von Wedelstaedt / GFDL 1.2

Российские истребители Су-27 действовали «небезопасно и непрофессионально» при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем, заявило командование ВВС США в Европе и Африке.

Инцидент произошел 28 августа. «Российские пилоты летели небезопасно и непрофессионально, несколько раз пересекая траекторию полета бомбардировщика в пределах 100 футов (около 30 метров) от носовой части B-52 на одной высоте и при использовании форсажа, в результате чего создавалась турбулентность и ограничивалась способность B-52 маневрировать», — приводит ТАСС заявление американских военных.

«Подобные действия увеличивают вероятность столкновений в воздухе, они нецелесообразны и несовместимы с хорошим летным мастерством и международными нормами полетов», — считает командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ, российские Су-27 были подняты в пятницу на перехват американского бомбардировщика В-52Н над Черным морем. Воздушная цель, приближавшаяся к российской границе, была обнаружена средствами контроля над нейтральными водами.

В центре пояснили, что «экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США», подчеркнув, что нарушения границы допущено не было.

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