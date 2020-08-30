Семь человек пострадали при ДТП со «скорой» в Приангарье

Семь человек получили травмы различной тяжести при столкновении легкового автомобиля «Нива» со машиной скорой помощи с легковым автомобилем в Качугском районе Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

«По предварительной информации, в результате столкновения травмы получили семь человек. Это водитель скорой, медицинский работник, четыре пациента, которых везли из медицинского учреждения в Жигаловский район, а также пассажирка "Нивы"», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель скорой помощи мог уснуть за рулем. Пациентов везли из медицинского учреждения в соседний Жигаловский район.