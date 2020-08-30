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Скончался народный артист СССР Владимир Андреев

Источник:
«Интерфаксу»
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Фото: АНО «Музыкальное сердце театра» / CC BY-SA 4.0

Народный артист СССР Владимир Андреев скончался на 91-м году жизни, сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Позже в московском театре имени Ермоловой рассказали «Интерфаксу», что прощание с Андреевым состоится в среду на следующей неделе. «Предварительно, прощание и отпевание пройдет 2 сентября. Прощание будет в театре», - сказал собеседник агентства.

Владимир Андреев — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, педагог. Родился 27 августа 1930 года в Москве.

С 1990 года он работал в театре Ермоловой его художественным руководителем. Также Андреев преподавал в ГИТИСе, заведующий кафедрой актерского мастерства. Его учениками были Кристина Орбакайте, Виктор Евграфов, Николай Токарев, Елена Яковлева, Виктор Раков, Борис Миронов, Борис Дергун, Сергей Бирюлин, Арсений Ковальский, Евгений Каменькович.

Из фильмов с его участием наиболее яркими и запоминающимися стали «Ночной патруль», «Жестокость», «Сказка о царе Салтане», «Джамайка», «Ультиматум».

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Disobedient

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Alhazred

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